Roberta, pescarese a Southampton: "Qui non prendono nessuna precauzione"

Roberta, pescarese a Southampton, ha raccontato all'Ansa la sua esperienza nella città inglese, dove si è da poco trasferita, lamentando l'assenza di accorgimenti per prevenire la diffusione del coronavirus:

"Io vado via, dovrei andare via, da questo Paese di pazzi perché qui non stanno prendendo nessuna misura precauzionale, tutt'altro. Condivido l'appartamento con tre scellerati: hanno 25 anni e non si rendono conto della condizione che si sta sviluppando anche qui in maniera dilagante e della quale nessuno sta parlando. Questa cosa mi terrorizza ancora di più: tranquillamente escono, vanno in discoteca, e non adottano alcuna misura".