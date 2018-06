Riviera sud: il vicesindaco ci spiega come cambia la viabilità per l'estate

Cambia la viabilità lungo la riviera sud, nella zona di Porta Nuova, per l'estate. Il vicesindaco ed assessore Blasioli ha illustrato le modifiche che interesseranno la zona a cavallo fra il lungomare Papa Giovanni XXIII e i due teatri. Ricordiamo che nella zona sono in corso i lavori di riqualificazione della passeggiata.

“La modifica che è temporanea e limitata a questa stagione balneare prevede il passaggio delle auto sulla nuova riviera, sul Lungomare Papa Giovanni XXIII, a doppio senso di circolazione fino all’innesto nella nuova bretella di ricollegamento con via Figlia di Iorio. Parallelamente dalla stessa bretella si potrà accedere al lungomare Cristoforo Colombo (che corre dinanzi ai teatri) che diventerà a senso unico, in direzione sud/nord e sarà un’arteria destinata a parcheggi per questa stagione balneare per poi essere eliminata a partire da settembre. Nello stesso tempo sul Lungomare Cristoforo Colombo, tratto antistante i teatri, percorribile in direzione sud/nord, si potrà svoltare solo a destra per riprendere nuovamente la riviera"

Blasioli ha aggiunto che probabilmente la strada sarà riaperta già domani venerdì 29 giugno, se la segnaletica orizzontale sarà completata. Questa scelta ha concluso il vicesindaco è stata fatta per offrire parcheggi in concomitanza del cantiere che comunque proseguirà con la posa della pavimentazione in marmo di Carrara.