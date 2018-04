Riviera sud, niente auto in viale Primo Vere venerdì 6 aprile

Niente auto e divieto totale di transito nella notte fra giovedì 5 aprile e venerdì 6 aprile lungo viale Primo Vere, a causa di un trasporto di materiale da parte di Terna Rete Italia. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, annunciando l'ordinanza che impone dalle 23 del 5 aprile alle 5.30 del 6 aprile il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione fermata nel tratto fra via Celommi e via Braga.

Per il traffico proveniente da nord ci sarà una deviazione in Piazza Le Laudi, mentre per il traffico da sud ci sarà l'obbligo di svolta in via Celommi per convogliare i veicoli lungo la Nazionale Adriatica.