Riviera sud: albergatore rapinato e picchiato da due malviventi

Rapina con pestaggio l'altra notte all'Hotel California lungo la riviera sud, al confine con Francavilla. Il titolare dell'attività, un 78enne, è stato minacciato da due balordi in piena notte. Dopo averlo immobilizzato, i malviventi lo hanno picchiato rubando i soldi trovati nella cassaforte, pari a circa 5.000 euro, per poi darsi alla fuga.

Sul posto è arrivata la Polizia con la Squadra Volante che si sta occupando delle indagini. L'albergatore è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Indizi utili potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza della zona.