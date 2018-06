Riviera sud, balneatori infuriati per il cantiere di ripascimento: "Pronti ad andare in Procura"

Cantiere che doveva partire a maggio e che invece è iniziato da pochi giorni, causando problemi ai bagnanti e soprattutto agli stabilimenti balneari della riviera sud che, complice anche il maltempo, si sono visti decine di cancellazioni da parte dei clienti per l'impossibilità di fruire della spiaggia.

Ancora proteste vibranti da parte dei balneatori della riviera sud, inizialmente infuriati per il cantiere di riqualificazione della passeggiata davanti al Teatro D'Annunzio, ed ora sul piede di guerra per il cantiere del ripascimento della spiaggia lungo la riviera sud. Qui, infatti, i lavori dovevano partire a maggio ma a causa di alcuni ritardi e del maltempo di fatto non sarebbero ancora iniziati. Causando problemi per la stagione estiva appena iniziati ai bagnanti che non possono usufruire delle zone transennate ed ai balneatori che si sono trovati con decine di cancellazioni.

Ed ora i titolari degli stabilimenti Il Corallo, Rivadoro, Coralba, Circolo della Vela, Il Pirata e Nuovo Tramonto si dicono pronti a ricorrere anche alla Procura. La richiesta è di sospendere i lavori permettendo a tutti di usufruire di nuovo della spiaggia.