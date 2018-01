Riviera nord, la protesta dei residenti: "Ambulanti abusivi hanno invaso il marcapiede"

Stop agli ambulanti lungo la riviera nord. I residenti della zona attorno a Piazza Primo Maggio e alla Nave di Cascella, protestano per la continua e massiccia presenza di extracomunitari pronti ad offrire prodotti contraffatti a qualsiasi ora del giorno. Dopo l'aggressione denunciata da una donna due giorni fa a seguito di una lite per un parcheggio, ora gli ambulanti sembrano essersi allontanati ma, come spiegano i residenti, dopo pochi giorni tornano ad occupare in massa il marciapiede.

Nonostante le chiamate e gli interventi dei vigili, infatti, decine di ambulanti abusivi espongono le merci richieste da moltissimi clienti, che arrivano sul posto proprio per acquistare borse ed accessori. E proprio sui clienti, secondo i residenti, dovrebbero intervenire le Forze dell'Ordine con sanzioni importanti, in modo da bloccare la domanda e di conseguenza anche l'offerta illecita dei prodotti taroccati.

Nessuna questione di razzismo, ma di legalità ed ordine pubblico ribadiscono i clienti che chiedono garanzie e tranquillità, considerando che alcuni degli ambulanti tentano di vendere anche stupefacenti.