Riviera nord: al via i lavori per la segnaletica orizzontale

Partiranno stanotte mercoledì 13 giugno i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la riviera nord. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, sottolineando come i lavori saranno notturni e non prevedono stop alla circolazione stradale.

Dureranno sei giorni ed interesseranno a lotti l'intera riviera nord:

Al fine di eseguirli, scatterà il divieto di sosta già dalle ore 20 di mercoledì e fino alle 5 di giovedì mattina nel tratto che va da via Cavour a via Muzii, per consentire che i lavori a notte inoltrata, possano procedere senza intralci. Verranno prima fatte le strisce pedonali, poi si passerà alle linee di mezzeria e agli stalli di sosta. Come detto, sul tratto non sarà vietato il transito. Lunedì e martedì notte prossimi, invece, sarà la volta del tratto compreso fra via Muzii e via Tassoni e il giovedì successivo, siamo al 21 giugno, toccherà all’ultimo tratto, da via Tassoni fino a oltre il mercato ittico, quindi oltre la Madonnina.