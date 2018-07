Ritrovato l'uomo scomparso a Montesilvano

Finisce nel migliore dei modi la vicenda dell'uomo scomparso da ieri sera nella zona dei Grandi Alberghi di Montesilvano. Il 50enne infatti è stato ritrovato in buone condizioni di salute nei pressi di un distributore di carburanti sulla Lungofino. Aveva con sè il cellulare al quale non rispondeva volontariamente.

Ascoltato dalle forze dell'ordine, in leggero stato confusionale ha dichiarato di essersi allontanato per rimanere solo e "staccare" dalla famiglia. A quanto pare non è la prima volta che compie un gesto simile.