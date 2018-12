Ritrovato Enrico Natali, era a San Giovanni Teatino

Ha un lieto fine la vicenda della scomparsa di Enrico Natali, il 66enne di cui non si avevano più notizie dalla notte fra il 20 e 21 dicembre, quando si era allontanato dalla sua abitazione. I volontari e le forze dell'ordine che lo cercavano senza sosta fra Pescara e San Giovanni Teatino, lo hanno infatti individuato e recuperato.

È vivo e dalle prime informazioni è stato trasportato in ospedale anche se le sue condizioni sarebbero buone. Si trovava nel territorio di San Giovanni Teatino in via Solagna, una traversa di via Roma. È stato subito trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO