Ritrovato Dante Cichella, l'anziano scomparso da Silvi

Sarà un Ferragosto sereno per i parenti di Dante Cichella, l’82enne che sabato sera si era allontanato in maniera volontatia da una casa di riposo di Silvi, facendo perdere le proprie tracce.

Ieri l’uomo, dopo tre giorni di ricerche, e’ stato ritrovato dai Carabinieri. Era in località Fosso Del Gallo, in buone condizioni. E' stato condotto in ospedale per accertamenti.