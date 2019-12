Ritrovato il cadavere di una persona sul lungofiume a Pescara [FOTO]

Ritrovato il cadavere di una persona sul lungofiume a Pescara, per la precisione dentro l'ex Draga che si trova in via Valle Roveto, a ridosso del Fiume Pescara e a non molta distanza dal ponte Flaiano. Il rinvenimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 18 dicembre.

A lanciare l'allarme ad un passante è stato un altro individuo che frequenta i locali abbandonati del rudere, dove solitamente si rifugiano i senza tetto. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che hanno solo potuto constatare l'avvenuta morte.

Gli agenti della polizia municipale, invece, stanno regolando il traffico, visto che il lungofiume è percorribile a senso di marcia alternato. Sul posto anche il capo della Squadra Mobile, il pm di turno, Anna Benigni, e il medico legale Cristian D'Ovidio per accertare quali siano le cause del decesso. Ad aver perso la vita sarebbe, in base alle prime informazioni, un polacco di 56 anni.