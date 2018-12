Carenze igieniche e di tracciabilità, controlli dei Nas a tutela delle mense scolastiche

Il Nas di Pescara, durante il mese di novembre, ha segnalato il titolare di un’azienda di ristorazione che si occupa del servizio di refezione in un istituto scolastico per:

aver mantenuto il laboratorio di preparazione dei pasti in carenti condizioni igienico-strutturali

aver omesso di attuare le procedure di tracciabilità e corretta gestione degli alimenti

Dalle verifiche, inoltre, si è accertato che i pasti precotti venivano trasportati e consegnati usando un veicolo non idoneo; è stata così disposta la sospensione dell’attività della mensa, mentre il mezzo di trasporto è stato sequestrato.

In tutto l'Abruzzo sono state ispezionate complessivamente 9 mense scolastiche di scuole pubbliche e private, di cui 4 in provincia di Pescara. Sono in corso accertamenti sulle forniture alimentari di altre mense.