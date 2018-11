Frode nell'esercizio del commercio, denunciato ristoratore di Pescara

Frode nell’esercizio del commercio. Questo il motivo per il quale è stato denunciato un ristoratore di Pescara.

La segnalazione all'autorità giudiziaria è scattata dopo un'ispezione eseguita dai carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione).

L'esercente ometteva di indicare, sul menu proposto alla clientela, lo stato fisico di congelato dei prodotti ittici serviti, rinvenuti congelati e conservati in frigo congelatori in uso al ristorante.

Sono state anche riscontrate anche carenze igieniche sanitarie e somministrazione di crudità di mare in carenza di apparecchiatura idonea alla preparazione, contestando violazioni amministrative per circa 2mila euro.

La somministrazione di pesce crudo, o praticamente crudo, è soggetta a ferree regole di risanamento e trattamento termico, finalizzate ad escludere rischio di parassitosi da anisakis, che può rivelarsi particolarmente pericolosa per la salute dei consumatori.

Come consuetudine i carabinieri del Nas non forniscono i nomi delle attività sottoposte a controllo.