Ristoranti e fast food: controlli a tappeto e denunce dei Nas di Pescara

Controlli a tappeto e diverse denunce da parte dei Nas di Pescara che hanno effettuato verifiche nelle attività di ristorazione presenti nel centri commerciali abruzzesi, particolarmente affollati nel periodo delle festività natalizie. I controlli hanno riguardato tutte le province abruzzesi.

Nel Pescarese, in particolare, è stato segnalato all'autorità sanitaria il responsabile di un iperstore che vendeva alimenti come paste ripiene e prodotti da forno senza indicarne la provenienza e la tracciabilità. Tutti gli alimenti sono stati sequestrati ed avviati alla distruzione. In un fast food di un centro commerciale, invece, il titolare è stato denunciato per frode commerciale, in quanto sui menù non identificava i prodotti congelati spacciandoli per freschi.

Anche nel Teramano un ristoratore è stato denunciato in quanto ometteva di informare i clienti che i prodotti somministrati erano congelati e surgelati. Deteneva anche prodotti ittici non rintracciabili. In una panetteria pasticceria i Nas hanno riscontrato carenze igienico sanitarie nel deposito, ed inoltre i dolciumi venduti erano di produzione industriale, ma venivano tolti dalle confezioni e spacciati come di produzione artigianale.