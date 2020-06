Ancora risse nella movida del centro: scoppia una lite in via Piave [FOTO]

Ancora problemi di ordine pubblico nella movida del centro: la polizia municipale di Pescara, con gli uomini del nucleo operativo, è intervenuta la scorsa notte in via Piave per sedare una lite che era scoppiata tra due giovani e rischiava di degenerare ulteriormente. I vigili urbani si sono recati immediatamente in loco.

Si è così impedito che la zuffa sfociasse in una vera e propria rissa tra gruppi di ragazzi che si trovavano lì nei pressi. Subito sono scattati gli accertamenti del caso, relativi soprattutto alla somministrazione di alcol a minori. Gli sviluppi delle indagini decreteranno probabili provvedimenti a carico degli esercenti che non verranno trovati in regola con la normativa comunale sulla vendita degli alcolici. Sul posto anche l'ambulanza del 118 e la polizia di stato.