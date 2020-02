Rissa davanti a un ristorante etnico in centro, interviene la polizia [FOTO]

Rissa davanti a un ristorante etnico in pieno centro, per la precisione in corso Vittorio Emanuele, a pochi metri dall'incrocio con via Quarto dei Mille. Per sedare gli animi è dovuta intervenire la polizia con ben 4 volanti. Ancora da stabilire con esattezza le cause dell'alterco, che ha visto coinvolte più persone.

Un episodio simile, e davanti allo stesso locale, era già avvenuto lo scorso giugno. In quel caso, le indagini degli agenti avevano poi permesso di accertare che la rissa era scoppiata per motivi riguardanti lo spaccio di droga.