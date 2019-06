Pescara, rissa in un ristorante etnico di Corso Vittorio Emanuele [FOTO]

Rissa all’interno di un ristorante etnico in Corso Vittorio Emanuele, a pochi metri dall'incrocio con via Quarto dei Mille. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Pescara e i carabinieri.

Un ragazzo di colore è stato soccorso perché in stato di ebbrezza. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 19,30. Sull'episodio si è espresso l'esponente della Lega Benedetto Gasbarro, invitando il neo sindaco Carlo Masci ad azioni rapide e concrete a tutela dell'incolumità pubblica:

"Adesso basta. Urge un tavolo per garantire l'ordine e la sicurezza. C'è bisogno di un intervento in pianta stabile da parte delle forze dell’ordine e, se necessario, ci vuole l'esercito per sradicare questi episodi diventati ormai quotidiani. Gli esercenti minacciano di spegnere le vetrine in segno di protesta e si aspettano un segnale forte delle istituzioni".