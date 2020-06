Rissa tra ragazzini sotto al ponte del Mare: interviene la polizia, in 10 finiscono in Questura

Violenza nella zona del ponte del Mare a Pescara con una rissa che ha visto come protagonisti due gruppi di ragazzini, alcuni minorenni, che si sarebbero sfidati per "vendicare" la lite della sera prima in piazza Primo Maggio.

Questa la ricostruzione di quanto avvenuto ieri, domenica 7 giugno, intorno alle ore 16, da parte della polizia che è intervenuta sul posto con diverse Volanti per riportare la situazione alla calma.

A fronteggiarsi un gruppo di italiani e alcuni giovani del nord africa che avrebbero avuto una disputa già la sera prima.

Avrebbero usato diversi oggetti contundenti come mazze, bastoni, caschi e anche un martello, quasi tutti gettati in acqua all'arrivo dei poliziotti. Dieci contendenti sono stati caricati e portati in Questura per l'identificazione e per ricostruire la dinamica dei fatti.