Rissa sul ponte d'Annunzio tra giovani ubriachi, uno in fuga aggredisce e ferisce anche i poliziotti

Una rissa si è verificata la scorsa notte intorno alle ore 2:30 sul ponte d'Annunzio a Pescara.

A segnalare quanto stesse avvenendo è stata una chiamata al 113 che indicava che alcuni giovani si stessero menando nella zona di Pescara Vecchia.

Pochi minuti più tardi sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante che hanno trovato 6 giovani in fuga verso il lungofiume dei Poeti.

I ragazzi, tutti di nazionalità tedesca e palesemente ubriachi, sono stati inseguiti e fermati, non senza difficoltà, dai poliziotti. In particolare uno di essi, poi identificato per L.M. 25 anni, si è scagliato contro 2 agenti della Volante procurando loro lesioni guaribili in giorni 7 e costringendoli, per placarlo, all’utilizzo del dispositivo nebulizzatore Capsicum. Per questa ragione il 25enne è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre un connazionale è stato denunciato per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto: al momento risulta esserci un giovane italiano che ha dovuto ricorrere alle cure in ospedale ed è stato dimesso con prognosi di 10 giorni per una ferita alla testa collegato, pertanto, alla rissa. Nella giornata odierna avrà luogo il giudizio direttissimo.