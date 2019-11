Ennesima rissa in piazza Muzii, la polizia interviene e scatta l'applauso della gente

Paura, la notte scorsa, dopo l’ennesima rissa scoppiata in piena movida, in Piazza Muzii, a pochi passi dal mercato coperto. Solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine è stato possibile scongiurare il peggio. In particolare, la polizia è stata applaudita dai presenti e dalla gente che si è affacciata al balcone.

Il capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, esprime "il più vivo apprezzamento" per l'operato degli agenti ed esprime solidarietà "ai tanti residenti esasperati per una situazione che non può essere sottovalutata".