Rissa e pestaggio a Rancitelli: arrestato un altro giovane

È stato individuato ed arrestato dalla Polizia di Pescara un altro componente del gruppo che il 12 agosto scorso prese parte alla violenta rissa nel ristorante "La Rosa Blu" di Rancitelli. La rissa finì col pestaggio di un nigeriano, finito in prognosi riservata. Il giovane arrestato oggi, era ancora minorenne all'epoca dei fatti. L'accusa per C.A. è tentato omicidio. Per lo stesso episodio lo scorso 8 settembre erano state arrestate altre 8 persone, tutte maggiorenni.