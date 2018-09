Rissa nel terminal bus con bottiglie rotte, una decina di persone coinvolte

Torna la paura nella zona del terminal bus in pieno centro a Pescara.

Nella serata di oggi, martedì 18 settembre, intorno alle ore 20, infatti si è scatenata una violenta rissa che ha visto il coinvolgimento di una decina di persone sembrerebbe di nazionalità straniera.

I protagonisti del nuovo episodio di violenza si sono affrontati a colpi di bottiglie di vetro rotte e biciclette.

Attoniniti i numerosi passanti e automobilisti che in quel momento stavano transitando nei pressi dei giardinetti del terminal bus. Qualche minuto più tardi sono giunte alcune pattuglie della Squadra Volante della polizia ma i protagonisti della rissa si sono dileguati in fretta e furia.

Qualcuno è stato visto inseguire in via Mazzini. Sul posto è arrivata anche la squadra cinofili della Guardia di Finanza.