Rissa in centro a Pescara, tre giovani accoltellati

Una rissa in pieno centro a Pescara si è verificata la scorsa notte.

In base alla ricostruzione di quanto successo, poco prima delle 5 tre giovani sono stati accoltellati in via Bologna all'esterno di una discoteca nel corso di una rissa.

I feriti sono tre ragazzi: uno di 21 anni della provincia di Pescara, e due di Chieti di 24 e 26 anni.

Tutti e tre hanno riportato ferite non gravi alle gambe e sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale da un'ambulanza del 118. La prognosi è stata di 15 giorni per ferite da taglio superficiali.

Colui che ha accoltellato è scappato a bordo di un'automobile. Su quanto si è verificato stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile e della Volante della polizia di Pescara.

I tre feriti hanno riferito di non conoscere i motivi dell'aggressione, i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona potrebbero far luce sul caso.