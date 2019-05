Botte tra automobilisti sul ponte Flaiano, 2 feriti

Due persone sono finite al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara nella serata di oggi, venerdì 10 maggio, per le ferite riportate al termine di una rissa che ha visto coinvolte 3 persone.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, 2 automobilisti e un passeggero sono arrivati alle mani, dandosele di santa ragione, sul ponte Flaiano per una manovra sbagliata, probabilmente per una mancata precedenza.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia e un'ambulanza del 118. I poliziotti hanno provveduto a sedare gli animi mentre l'ambulanza ha trasportato in ospedale due dei contendenti: un 55enne residente a Scafa e una ragazza di 23 anni residente a Pescara.

Entrambi hanno riportato escoriazioni da aggressione. La terza persona coinvolta ha rifiutato il trasporto in ospedale.