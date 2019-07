Cronaca Centro / Corso Vittorio Emanuele II

Rissa con accoltellamento in Corso Vittorio Emanuele [FOTO]

Paura oggi poco prima delle ore 20: un uomo è stato colpito più volte, sia al braccio che al collo, ed è poi entrato all'interno dell'esercizio commerciale per accasciarsi a terra, non prima di ricevere dal suo aggressore anche un calcio in pieno volto