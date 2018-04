Risolto il giallo della stazione di Montesilvano: l'autore ha sfidato la morte per gioco

Un filmato che abbiamo volutamente rimosso e che ha scosso la community dopo la diffusione capillare sui vari social. Il gesto plateale dell'altro giorno alla stazione di Montesilvano poteva concludersi in tragedia e solo una fortuita casualità ha evitato il peggio all'uomo che improvvisamente si era sdraiato sui binari al passaggio di un treno.

Ha 40 anni ed è stato individuato grazie alle telecamere presenti sulle pensiline dei binari e al video girato da un ragazzino e caricato in Rete. I Carabinieri sospettano la complicità tra i due soggetti, dal momento che non si è trattato di tentativo di suicidio ma di un assurdo e pericolosissimo gioco. Tuttavia l'autore del filmato ha precisato di aver ripreso il 40enne per puro caso, in quanto stava girando un video per altre ragioni.

Scommessa o sfida alla morte seguendo le orme dei Jackass, il gruppo di ragazzi americani che rappresentano un cattivo esempio per la nostra generazione, con i loro folli esperimenti. Ponendo fine alla vicenda, c'è da interrogarsi sul perchè al giorno d'oggi ci sia chi si comporti in questo modo per spirito di emulazione. Ora spetta alla magistratura denunciare i responsabili. I reati ipotizzati sono procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e attentato alla rete ferroviaria.