Rischia di annegare davanti ad Hai Bin, anziano salvato da bagnanti e 118

I soccorritori hanno notato l'uomo che annaspava in acqua e sono subito intervenuti, lanciando l'allarme. Sul posto poi sono arrivati i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l'84enne e lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso