Riqualificazione Colle di Mezzo: completati i lavori

Completati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Colle di Mezzo. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, annunciando gli ultimi interventi che verranno conclusi oggi meteo permettendo. Fra qualche giorno verrà ripristinata anche la segnaletica orizzontale.

Si tratta di un'opera costata 142.800 euro, che ha previsto una completa riorganizzazione degli spazi nel tratto fra la rotatoria con Strada del Palazzo in direzione mare.

"Diversi sono i vantaggi derivanti dall’intervento: in prossimità del parco Pietro Pacca si sono oggi recuperati degli spazi per la sosta delle auto per i fruitori del parco; è stato realizzato anche un cordolo in calcestruzzo per evitare l'avanzamento della scarpata e guadagnare spazio per la carreggiata stradale; rifatto anche l’asfalto. Il lavoro verrà completato con un secondo lotto previsto nel Triennale che vede lo stanziamento di somme ulteriori per arrivare fino all’incrocio con via Colle Marino.

La riqualificazione di via Colle di Mezzo si è completata nei tempi previsti dall’appalto, un segno, questo, di attenzione e ascolto nei confronti dei residenti della zona collinare che dopo aver portato a termine via Delle Fornaci, vede completato un altro importante intervento”.