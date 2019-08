Ripuliti tombini e marciapiedi in varie zone di Pescara [FOTO]

Proseguono gli interventi di pulizia di tombini e marciapiedi a Pescara.

Se nei giorni scorsi gli interventi anti-degrado si sono concentrati nelle zone centrali oggi, giovedì 22 agosto, gli operatori di Ambiente Spa hanno operato nelle altre aree cittadine.

In centro sono state ripulite via Fabrizi, via Carducci, via Parini e piazza Salotto mentre oggi via Lago di Borgiano, via Sacco, via Panaro, via Tavo, via Ferrari e via Lago Isoletta.

Questi interventi sono fortemente voluti dal sindaco Carlo Masci che così commenta: