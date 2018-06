Ripascimento riviera sud, buone notizie per i balneatori: il cantiere sarà sospeso fino a settembre

Buone notizie per i balneatori della riviera sud, infuriati per il cantiere di ripascimento partito in ritardo e che rischiava di compromettere la stagione balneare. Al termine del vertice tecnico che si è tenuto oggi in Comune, si è deciso di sospendere i lavori, rimuovere i divieti e ripartire con il ripascimento della vasca 5 e della vasca 6 a settembre.

Lo hanno fatto sapere il sindaco Alessandirni e l'assessore Teodoro, aggiungendo che entro sabato verrà rimosso il cantiere dalla spiaggia, resterà solo un'area minima transennata di 4 metri per 4 metri non fruibile nella zona della vasca 6, dove gli interventi riprenderanno a settembre.

L'assessore Teodoro: