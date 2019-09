Mega discarica di Bussi sul Tirino, rinviato il processo civile

Il processo civile per il risarcimento intentato dal ministero dell'Ambiente alla Edison per la mega discarica di Bussi sul Tirino è stato rinviato.

La nuova udienza è stata infatti fissata al 20 gennaio del prossimo anno.

In quella data l'Avvocatura dello Stato produrrà una memoria e i spetterà ai giudici decidere questa istanza istruttoria per accedere alle prove che verranno ulteriormente portate.

L'Avvocatura dello Stato, rappresentata dal legale Cristina Gerardis, riproporrà al processo civile l'istruttoria che fu la base del processo penale in Corte d'Assise d'Appello a Chieti. Il tribunale si è riservato con sentenza definitiva di decidere sulle prescrizioni agli imputati presentate dalle difese.

Come riferisce l'Ansa Abruzzo, le altre amministrazioni locali della Provincia di Pescara, già parti civili al processo per la megadiscarica dei veleni di Bussi in Corte d'Assise d'Appello a Chieti, presenteranno atto di citazione per danni contro Edison al tribunale del capoluogo adriatico.