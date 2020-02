Rinviato a giudizio il presunto aggressore delle 3 ragazze a Porta Nuova

È stato rinviato a giudizio il giovane che aggredì e picchiò 3 ragazze (una fu anche rapinata) nella zona di Porta Nuova.

L'altro ieri infatti, martedì 4 febbraio, si è tenuta l'udienza preliminare davanti davanti al Gup Giulio Bongrazio che ha deciso per il rinvio a giudizio.

Il processo adesso è in programma l'1 ottobre davanti al giudice Rossana Villani.

Il presunto aggressore, un giovani di 31 anni, venne riconosciuto dalle 3 vittime nel corso di un confronto all'americana.

Tramite la Squadra Mobile della Questura venne infatti effettuata l'identificazione del 31enne in tribunale tra più soggetti. E tutte e tre le ragazze non esitarono nel riconoscere il loro aggressore, residente nel capoluogo adriatico e già noto alle forze dell'ordine. I reati contestati sono quelli di rapina, lesioni e violenza privata. Del caso si occupò anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto" che ha dedicato diversi servizi e collegamenti in diretta da Pescara alla vicenda.