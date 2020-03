Insegna pericolante, traffico bloccato lungo la Tiburtina a Pescara per la rimozione [FOTO]

Traffico bloccato lungo la via Tiburtina Valeria a Pescara per la rimozione di una grande insegna pericolante che rischiava di cadere sulla carreggiata stradale.

Il transito è stato interdetto questa mattina, venerdì 6 marzo, da parte degli agenti della polizia municipale.

In questo modo si è consentito ai vigili del fuoco di intervenire in piena sicurezza per rimuovere un'insegna grande che destava diverse preoccupazioni visto l'evidente stato di deterioramento.

L'ultima segnalazione è giunta l'altro ieri quando proprio polizia e vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un incendio davanti al quale c'era il palo pericolante dell'insegna.