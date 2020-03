Rilasciati in mare alcuni esemplari di Caretta Caretta [FOTO]

Rilasciati in mare alcuni degli esemplari di Caretta Caretta ricoverati nel Crtm “Cagnolaro”. di Pescara. Sono 6 tartarughe, tutte recuperate lo scorso inverno a seguito di cattura accidentale, dai 20 ai 45 kg di peso, sono state liberate oggi pomeriggio dal personale della Capitaneria di Porto in collaborazione con i Volontari del Centro Studi Cetacei.

Le tartarughe, dopo le cure ricevute, erano ormai pronte per tornare in acqua, e così è stato, approfittando della tregua fornita dalle favorevoli condizioni meteomarine. Il rilascio è stato eseguito con particolari misure precauzionali, per garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti, come previsto dalla normativa vigente per il contenimento dei contagi da Covid19.