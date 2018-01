Rigopiano, Tua Spa intitola la sala riunioni della Divisione Gomma a Piero Di Pietro  

I dipendenti di Tua Spa, ad un anno esatto dalla tragedia di Rigopiano, hanno voluto ricordare il collega Piero Di Pietro, tragicamente scomparso assieme a sua moglie Barbara Nobilio a Farindola, intitolandogli la sala riunioni della Divisione Gomma di Pescara.

L’iniziativa è stata proposta da Antonio Montanaro, direttore della Divisione Gomma, che assieme ai suoi collaboratori, ha voluto ricordare l’amico e collega Piero Di Pietro. Alla cerimonia, che si è tenuta in forma privata, hanno partecipato le figlie di Piero e Barbara, Federica e Fabrizia, i fratelli e la sorella di Piero, la sorella di Barbara, le madri delle due vittime, i dirigenti e tanti colleghi.

La targa è stata scoperta dalle figlie Federica e Fabrizia. Piero Di Pietro, per trent’anni, si è occupato di movimento e di traffico prima nella ex Arpa e, successivamente, in Tua Spa, dando sempre grande prova di capacità, in una continua e meritata progressione di carriera fino a funzionario della Divisione Gomma.

“Un uomo concreto, di poche parole, ma con la grande capacità di giungere al sodo senza troppi giri di parole, insofferente ai compromessi – ha dichiarato Antonio Montanaro – TUA, con la scomparsa di Piero, ha perso un collaboratore affidabile, prezioso e, per tantissimi, un amico ed un grande uomo”.

Il direttore generale di Tua Spa, Giuseppe Alfonso Cassino, ha ricordato il rigore di calciatore di alto livello e poi di allenatore che Di Pietro, con eguale tensione morale, serietà e caparbietà aveva trasposto nella sua attività professionale.