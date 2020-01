Rigopiano, terzo anniversario della tragedia fra dolore, rabbia e appelli per avere giustizia - FOTO

Terzo anniversario dalla tragedia del 18 gennaio 2017 in cui morirono 29 persone per il crollo dell'hotel Rigopiano, travolto da una slavina. Sul posto anche quest'anno i parenti delle vittime si sono ritrovati davanti al luogo del crollo, dove sorgeva la struttura e dove ora rimane solo il totem dell'hotel.

Grande commozione, dolore ed in alcuni casi rabbia per i familiari per una tragedia indimenticabile e che scosse non solo l'Abruzzo ma tutta l'Italia. Dopo la deposizione dei fiori davanti al totem, c'è stato un momento di preghiera e raccoglimento con i parenti che sono potuto entrare nell'area della valanga in cui sorgeva l'hotel. Subito dopo è partita una processione con 29 fiaccole dal bivio Mirri di Rigopiano fino a Farindola per raggiungere la chiesa parrocchiale di San Nicola Vescovo dove si è tenuta la messa celebrata dal parroco di Farindola, don Luca Di Domizio, alla presenza del vescovo di Pescara, monsignor Tommaso Valentinetti. Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e l'assessore regionale Nicoletta Verì.

Alle 15,30 a Penne inizierà la cerimonia alla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, nel palazzetto di Penne. L'evento verrà presentato da Pino Insegno e Federico Perrotta, ed è atteso l'arrivo del ministro Bonafede.