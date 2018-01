Rigopiano, il ricordo di Giampaolo Matrone: "Le mie ferite più gravi sono quelle del cuore"

Parla il pasticciere di Monterotondo (Roma) che nella tragedia ha perso la moglie Valentina Cicioni: "Sono qui non come sopravvissuto ma come marito di una vittima. Quella di oggi è una giornata dell'amore"