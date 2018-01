Rigopiano: i parenti delle vittime incontrano Papa Francesco

Dopo aver incontrato il Presidente Mattarella nei giorni scorsi, il Comitato Vittime Rigopiano ha incontrato ieri a Roma, a margine della messa in programma a Santa Marta, Papa Francesco. Un momento molto toccante e significativo durante il quale il Santo Padre ha stretto la mano, parlato e ricevuto un dono da ogni familiare facendo sentire la propria vicinanza per il dolore che, ad un anno di distanza dalla tragedia avvenuta nell'Hotel Spa di Farindola, è ancora vivo e lancinante.

Ad accompagnare i parenti l'arcivescovo di Pescara Valentinetti, che ha sottolineato come l'incontro con il Papa sia stato fortemente voluto dal Comitato, che riconosce in Francesco una figura di riferimento e paterna per il proprio percorso di fede nel dolore.