Rigopiano: una messa per ricordare le vittime nel luogo della tragedia

Si terrà il 18 luglio prossimo alle ore 16.49 una messa in ricordo delle 29 vittime dell'Hotel Rigopiano, a seguito della valanga che nel gennaio 2017 distrusse la struttura. Per la prima volta, il sito della tragedia sarà riaperto al pubblico dopo il sequestro disposto dalla Procura che si sta occupando delle indagini.

Ad organizzare la messa, il comitato dei parenti delle vittime di Rigopiano, che da sempre si battono per avere giustizia per i propri cari. La messa inizierà allo stesso orario in cui la slavina travolse l'Hotel e la Spa ed i parenti delle vittime invitano tutta la comunità vestina a partecipare.