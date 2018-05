Rigopiano, medaglia d'oro al merito per il poliziotto Dino Di Michelangelo

Una medaglia d'oro al merito di servizio è stata consegnata alla memoria di Dino Di Michelangelo, poliziotto originario di Chieti che prestava servizio nelle Marche, una delle 29 vittime del crollo dell'hotel Rigopiano il 18 gennaio 2017. L'iniziativa, voluta dall'Associazione nazionale della Polizia di Stato, si è svolta nella chiesa di Sant'Antonio Abate, a Chieti, dove è stata celebrata una messa.

La medaglia, per volontà dei genitori e dei colleghi di Dino, giunti da Osimo e Ancona, è stata ritirata in divisa dal fratello di Dino Di Michelangelo, Alessandro, poliziotto presso la Questura di Chieti. Sempre oggi un attestato di merito è stato consegnato al Comitato vittime di Rigopiano per l'opera meritevole svolta alla ricerca di verità e giustizia.

All'iniziativa, presente la Guardia d'onore del Pantheon, sono intervenuti i genitori di Dino Di Michelangelo, molti parenti delle vittime, con il presidente del comitato Gianluca Tanda. L'attestato di merito è stato ritirato da Nicola Colangeli, papà di Marinella, una delle vittime, e da Mario Tinari, padre di Jessica, altra vittima di Rigopiano.

Presenti anche la madre e la sorella di Roberto Del Rosso, uno dei proprietari dell'albergo, deceduto nel crollo. Il questore di Chieti, Raffaele Palumbo, ha incontrato i parenti delle vittime. Durante la cerimonia è stata aperta una bandiera tricolore recante i 29 nomi.