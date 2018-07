Rigopiano: lacrime e palloncini per ricordare le vittime della tragedia

A distanza di 18 mesi, ieri 18 luglio per la prima volta è stato riaperto il sito dell'Hotel Rigopiano, dove il 18 gennaio 2018 morirono 29 persone travolte da una valanga mentre si trovavano bloccati per la neve all'interno della struttura. Con una messa di suffragio, parenti e amici si sono ritrovati nell'area dove è avvenuta la tragedia. Tanta commozione e lacrime nei cuori e negli occhi di chi soffre e soffrirà per sempre per aver perso i propri cari, alla ricerca della verità e di giustizia.

Ventinove rintocchi di tamburi e palloncini bianchi liberati in aria hanno al termine della funzione religiosa celebrata dal priore di San Gabriele e dal parroco di Farindola. La messa è stata organizzata dal comitato dei parenti delle vittime di Rigopiano. Durante la funzione sono stati letti i nomi delle vittime.