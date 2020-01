"Nuove ombre sulla tragedia di Rigopiano", il comitato dei parenti delle vittime commenta la nuova indagine su un ufficiale dei carabinieri

Chiarezza e soprattutto verità su quanto accaduto a Rigopiano. Il comitato dei parenti delle vittime commenta la notizia relativa all'indagine aperta a carico di un ufficiale dei carabinieri sulla questione delle indagini per le telefonate di richiesta di soccorso partite prima dell'arrivo della slavina e del crollo dell'hotel.

Il comitato ha postato un commento sulla pagina Facebook sottolineando come non si schiereranno dalla parte di nessuno, ma solo verso la verità che continua ad essere offuscata da nuove ombre:

È palese che bisogna verificare e garantire la legalità oltre ogni ragionevole dubbio ma ora basta, chiediamo una volta per tutte chiarezza e rispetto per noi e per tutti i cittadini che attendono risposte dallo Stato. Si faccia una volta per tutte luce sui fatti e si stabiliscano definitivamente responsabilità e colpe senza dimenticarsi che c’è gente che soffre in silenzio dal 18 gennaio 2017 e che si è da sempre fidata e appellata alla giustizia.

L’uno contro l’altro che si sta generando e che non ci interessa assolutamente, non farà cambiare mai le nostre idee su ciò che andava fatto e che non è stato fatto per evitare la morte di 29 innocenti. Se ciò che sta accadendo, e’ finalizzato a far virare l’attenzione verso altri fatti e persone per abbassare toni su responsabilità già accertate, sono fuori strada. Saremo noi pronti a ricordare ogni giorno i nomi dei veri responsabili