Via Lago di Borgiano disseminata di rifiuti [FOTO]

Via Lago di Borgiano, nel rione di Rancitelli a Pescara, è disseminata di rifiuti.

Questa la situazione segnalata dai residenti della zona che lamentano i cumuli di oggetti abbandonati all'esterno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

In effetti, al di fuori di ogni bidone per la raccolta è presente materiale (compresi alcuni ingombranti) di vario genere che va a formare discariche di piccole dimensioni che deturpano il decoro della strada.

Il biglietto da visita per chi si immette in via Lago di Borgiano provenendo da via Tavo è un cumulo di vecchi mobili lasciati sul marciapiedi, poi arrivati sotto ai 3 palazzi sgomberati lo scorso anno perché pericolanti, si trovano altri arredi, come un mobiletto e un tavolo di plastica, un carrello per la spesa, sedie in legno, un frigorifero e un lavandino.