Si rifiuta di mostrare un documento d'identità e scappa, denunciato

La polizia ferroviaria di Pescara ha denunciato un cittadino senegalese per resistenza a pubblico ufficiale: l'uomo, alla richiesta di mostrare un documento di identità, ha spintonato gli agenti cercando di scappare. Subito raggiunto, è stato identificato e segnalato.

In tutto, il bilancio dell’attività posta in essere nell’ultima settimana dal personale della polfer per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo è il seguente: