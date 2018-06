Riconosciuto il miracolo del Beato Nunzio: presto sarà Santo

“L’8 giugno 2018, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti:

- il miracolo, attribuito all’intercessione del Beato Nunzio Sulprizio, Laico; nato a Pescosansonesco (Italia) il 13 aprile 1817 e morto a Napoli (Italia) il 5 maggio 1836”.

Queste le parole del bollettino della Santa Sede pubblicato ieri, con cui viene riconosciuto un miracolo al beato Nunzio Sulprizio.

«Siamo felicissimi della notizia – afferma monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – e siamo in attesa di ricevere il decreto ufficiale della Congregazione delle Cause dei Santi e chissà la data della canonizzazione dell’adolescente di Pescosansonesco».

È entusiasta monsignor Valentinetti perché il riconoscimento del miracolo è l’ultimo passo del percorso di santificazione.

«Si tratta della guarigione di un giovane pugliese, di Taranto – spiega l’arcivescovo – coinvolto in un grave incidente stradale una decina di anni fa. Le lesioni celebrali causate dal tragico impatto e i danni permanenti provocati dalla disgrazia avrebbero dovuto ridurre il ragazzo a importanti riduzioni motorie e invece l’intercessione del Beato Nunzio, riconosciuto dal giovane nel sogno, lo ha guarito “inspiegabilmente” per la scienza e “miracolosamente” per la fede».