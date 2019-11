Processo tragedia Rigopiano, la proprietà dell'hotel chiede 4 milioni e mezzo di euro di risarcimento

La proprietà dell'hotel Rigopiano di Farindola, andato distrutto a causa della valanga che l'ha travolto quasi 3 anni fa, chiede un risarcimento di 4 milioni e mezzo di euro, con una provvisionale di 2,5 milioni.

Come fa sapere l'AdnKronos, nel corso dell'udienza di ieri mattina (venerdì 29 novembre) nel tribunale di Pescara relativa al procedimento principale sulla tragedia di Rigopiano, la A-Real Estate proprietaria dell'hotel travolto si è costituita contro tutti gli imputati.

Contestualmente i legali dei familiari delle vittime, gli avvocati Romolo e Massimo Reboa, Gabriele Germano, Silvia Rodaro, Roberta Verginelli e Maurizio Sangermano hanno richiesto il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà degli imputati, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

«Oggi le parti civili hanno fatto comprendere agli imputati che non intendono accettare la logica delle lungaggini e dei rinvii. Ora le vittime si aspettano una rapida risposta dalla giustizia e non le parole non mantenute del ministro Bonafede di costituirsi nel processo per depistaggio», commenta l'avvocato Reboa.