Ricettazione e detenzione illegale di una pistola, pugliese finisce ai domiciliari

Nella giornata di ieri, la Polizia ha tratto in arresto un 23enne nato a San Severo (FG) in esecuzione di un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Pescara per ricettazione di un revolver Smith e Wesson calibro 38 special, con matricola abrasa e tredici cartucce, nonchè per aver portato in luogo pubblico e detenuto illegalmente presso l’abitazione la stessa arma.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.