Usano un assegno smarrito da un'altra persona per 63 volte: denunciati tre giovani

Tre giovani italiani sono stati denunciati a piede libero dalla polizia ferroviaria di Pescara in collaborazione con i colleghi di Bari, per ricettazione e falsità in titoli di credito. I tre, infatti, sono stati controllati dagli agenti su un treno viaggiatori e sorpresi con un'ingente somma di denaro ed un assegno intestato ad altra persona. Quest'ultimo, dai relativi controlli, risultava smarrito nel 2010 ed utilizzato illecitamente per ben 63 volte.

I controlli rientrano nell'ambito delle attività svolte dai compartimento della polizia ferroviaria Marche, l'Umbria e l'Abruzzo nel corso della settimana appena trascorsa, con un bilancio di un arrestato ed un denunciatio, 1.240 identificati, 249 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e a bordo treno, 91 convogli scortati, 32 pattuglie automontate, 3 contravvenzioni elevate per infrazioni al regolamento dei trasporti e al codice della strada, 1 provvedimento di "Daspo Urbano".

L'arresto è avvenuto ad Ancona dove una nigeriana di 25 anni è stata sorpresa con mezzo kg di marijuana.