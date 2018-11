Ricettazione e bancarotta fraudolenta, uomo in manette

La Squadra Mobile della Polizia di Pescara ha eseguito oggi un ordine di carcerazione per cumulo di pene concorrenti nei confronti di un 50enne nato in Germania.

L'uomo è stato riconosciuto colpevole in via definitiva per i reati di ricettazione e bancarotta fraudolenta. È stato quindi associato alla locale casa circondariale, dove dovrà scontare 5 anni e 3 mesi.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara.