Ricatti ed estorsione tramite posta elettronica: maxi truffa online

Allerta dalla Polizia Postale: è in corso in queste ore infatti un importante attività criminale di spamming, con l'invio di mail a migliaia di utenti di posta elettronica. Il gruppo di criminali infatti, sostiene di aver hackerato il pc del malcapitato chiedendo in cambio denaro. I criminali sostengono inoltre di aver introdotto il virus dopo che l'utente ha visitato siti per adulti, e per questo minacciano di rendere pubblici dei presunti video con le immagini dei siti frequentati se non verrà pagata una somma di denaro in bitcoin.

La Polizia Postale rassicura tutti gli utenti in quanto si tratta di notizie completamente false, indotte per generare panico ed ottenere denaro. Nessuno infatti può assumere il controllo del dispositivo e della webcam anche nell'ipotesi di una corruzione dell'indirizzo di posta elettronica.